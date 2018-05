Argentina 2001

Cavallo sabe por diablo

Domingo Cavallo advirtió que “la Argentina puede volver al 2001 si se sigue tomando deuda”. El ex ministro de Economía sostuvo que la Argentina puede estallar si sigue el endeudamiento, aumentan las tasas de deuda y no se reduce el déficit. “El 2001 se puede llegar a venir dentro de unos años si siguen con una política de endeudamiento exagerada, si tienen que pagar cada vez más alta tasa de interés y si el endeudamiento es a corto plazo”, sostuvo. El ex funcionario sostuvo que el estallido también puede llegar a darse si no se termina el déficit fiscal. Cavallo comentó que le envió al gobierno su último libro y que comparte con los funcionarios de la Casa Rosada sus columnas para que utilicen sus recetas.