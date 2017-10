Economía nacional

Cavallo gran coincidencia con Macri

Domingo Cavallo aseguró que “hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los ‘90”. El exministro de Economía sostuvo que hay “una gran coincidencia”, asegurando que “todos los que están (ahora) en el Gobierno trabajaron conmigo”. Consideró que tanto a este Gobierno como al de Menem los enlaza “una moneda estable y una economía con baja inflación”. Sobre el rumbo económico, respondió que lo ve “muy orientado”. “Argentina debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse, como hizo entre 2002 y 2015. Lo primero que hizo Macri fue anunciar que Argentina volvía al mundo. Macri heredó desequilibrios enormes en la economía, de los cuales la población no es consciente”, aseveró. “Si Usted le pregunta eso al Gobierno le dirá absolutamente que no. Pero hay una gran coincidencia en el sentido que el Gobierno de Macri quiere volver a tener una moneda estable y una economía con baja inflación, como tuvimos en los 90; cuando pasamos de una economía cerrada, igual de la que heredó Macri, y la transformamos en una economía abierta. Por eso vinieron tantas inversiones y hubo ocho años consecutivos de crecimiento vigoroso, a tasas del 8 y 9%, con inflación prácticamente en cero”, sostuvo desde España.