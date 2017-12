No sostiene la acusación

Causa Publicidad, aplazada con

ausencia del Fiscal de Cámara

El debate por la emblemática causa publicidad se aplazó hasta el 19 de diciembre porque uno de los imputados, José Antonio Barreto, presentó un certificado médico para no presentarse, por lo menos, en el inicio del juicio oral. Esta posibilidad ya fue anticipada por 1588 en su edición de ayer. Asimismo hay claroscuros que rodean al enjuiciamiento de un buen de lote de ex funcionarios de gobierno, entre los que se encuentran el ex mandatario provincial Arturo Colombi, y el otrora senador nacional, José María Roldán.

El Fiscal de Tribunal Oral Nº1, Gustavo Smith, estuvo ausente. Algunas versiones aseguran que Smith, no iba a sostener la acusación entendiendo que falta la otra parte denuncia entre los imputados: los medios de prensa que se vieron beneficiados por los desembolsos millonarios de la pauta oficial. Todo el trabajo recaerá insólitamente en el Fiscal Gustavo Roubineau, responsable de la instrucción del expediente. La orden política algunos años atrás, fue la de no involucrar a los propietarios de las empresas periodísticas beneficiadas con los suculentos e irregulares pago de la propaganda estatal.

El otro dato: Arturo Colombi es representado por un Defensor Oficial. Según se supo, no tendría recursos económicos para solventar a un penalista de renombre del foro local. Además de creerse inocente. Ayer solo se destacó el momento de zozobra que sufrió Roubineau, en un cruce verbal con el representante legal de José Luis Zampa, el ex Director de Información Pública que fue paseado con esposas por la comisaría Primera, estando detenido más de un mes en esa dependencia policial. Hasta donde se pudo husmear, todo camina a la absolución de los acusados, entre los que se encuentra el propio contador general de la Provincia, Héctor Herrero. Algunos entendidos sostienen, que el actual gobierno comandado por Ricardo Colombi, bastante desprolijo y generoso en la distribución de la publicidad oficial, no permitiría que con alguna condena se siente un precedente jurídico que en un futuro termine perjudicándolo. Algo así como no escupir para arriba.