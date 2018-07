Utiliza a la policía

Castro-Irigoyen, la novela del

invierno que preocupa al poder

Carlos Irigoyen había logrado que la justicia disponga de un interventor judicial en el caso Supermax, la novela del invierno que relata su enfrentamiento con su socio en conflicto Alberto Castro, quien por estas semanas se apresta a desarrollar una cadena de farmacias en Corrientes. Días atrás se viralizaron quejas de los vecinos porque la disputa empresarial llevó a que policías custodien todas las sucursales del supermercado, sin cobro adicional por el trabajo extra, y más aún, ante la creciente inseguridad en la ciudad. Semanas atrás para el simple desalojo de la gerencia administrativa de Irigoyen de la firma Supermax por avenida Maipú, se dispuso de una brigada del PAR, fuerzas especiales de la policía local. Una vergüenza.

Un dato no menor, Alberto Castro cultivaría desde un tiempo a esta parte, una estrecha amistad con el llamado jeque correntino, Juan Carlos Romero, dueño del casi monopólico servicio del Transporte Urbano de la ciudad.

No pocos sostienen que el divorcio y la separación de bienes del tándem Irigoyen-Castro, se ve bastante complicado. Ambos son propietarios del Hotel ubicado en la esquina de San Juan y Plácido Martínez (Hostal del Rio en su momento) y de los exquisitos terrenos que alguna vez pertenecieron al club Hebraica por avenida Cazadores Correntinos, adquirido en una arreglada subasta pública.

Uno de los detonantes pasó por la compra de dos camiones adquiridos y facturados a SUPERMAX, pero que fueron a llevados a LINK PUBLICIDAD S.R.L conocida como Consultora del Plata, propiedad del clan Irigoyen. Asimismo aseguran que el desenlace del quiebre societario giraría en torno al movimiento de capital no registrado de la firma supermercadista vinculados a la Caja Municipal de Préstamos. En principio para blanquear cierta porción de fondos de la empresa en un acuerdo con la comuna capitalina, los empleados retiraban órdenes de compra para canjearlos en la conocida cadena de Supermercado, una maniobra que disfrazaba el otorgamiento de un cuasi empréstito a modo de adelanto de sueldo. Después, la transacción finalmente sería en dinero efectivo con intereses mensuales leoninos que superaban el 6%, cuando la tasa nominal del Banco de la Nación apenas llegaba al 1%. La irregularidad nunca fue advertida, ni por la AFIP, y menos aún por los organismos que regulan la actividad crediticia en el país. La razón del ocultamiento: todos estaban prendidos dentro del negocio. Entre ellos el Jeque Romero, y los flujos de Supermax controlados por Irigoyen, y hasta de personas ligadas a las autoridades de la banca estatal de la provincia.

EL PELIGRO

Con los meses la situación resultó agobiante para las arcas de la comuna, la que terminaría con una impresionante deuda millonaria con su propia Caja Municipal de Préstamos. El organismo crediticio del municipio se oxigenaba principalmente de los recursos económicos que surgían de la misma timba financiera. Hay datos de la existencia hasta de un flujo que provenía irregularmente del Banco de Corrientes. Era una bomba que podía explotar en cualquier momento, pero que terminaría siendo sostenida por los resortes del poder del turno, con una justicia complaciente que jamás metería sus narices en tan delicado asunto.

La aprobación del Presupuesto 2018 exigido casi al límite de la desesperación por Fabián Ríos a sus concejales Antes de Partir, por pedido de la nueva administración, evitó que el escándalo reviente hacia la opinión pública.