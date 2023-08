Caso Strzyzowski: Marcela Acuña habría amenazado con suicidarse

Marcela Acuña habría amenazado con suicidarse en prisión. Este sábado Acuña, quien se encuentra detenida en comisaría Sexta del barrio Santa Inés, advirtió a los guardias de que se quitaría la vida si no le permiten ver a su esposo y su hijo. Tanto fue el revuelo por la amenaza de Acuña, que la justicia ordenó la presencia en la comisaría de una ambulancia y un equipo de salud mental del Hospital Perrando. Los dos cabos de la Policía del Chaco, reportaron antes de dejar sus turnos que Acuña está depresiva y fue muy clara: “Esta va a ser mi última visita que voy a recibir porque me voy a matar”, habría advertido Acuña, quien en sus escritos ha responsabilizado del crimen a su hijo. “Sólo que mi hijo César diga la verdad de lo sucedido hará que podamos tener más expectativas de lograr la libertad. Siempre se supo que fue pasional y que mi hijo fue el responsable, no nosotros. ¿Será que el ser padres nos señala como criminales? ¿El ser piqueteros? O bien todo lo que hicimos denodadamente por la gente”, había escrito en una de las cartas. Marcela Acuña y Emerenciano Sena están acusado de ser coautores del asesinato de Cecilia Strzyzowski, mientras que César Sena es el principal sospechoso del femicidio. Todos ellos tienen prisión preventiva. El martes 22 de agosto será un día clave para el clan Sena y los acusados de encubrimientos, Gustavo Obregón, Fabiana Álvarez y Griselda Reinoso. Ese día el tribunal dará a conocer el fallo sobre la apelación de la prisión preventiva.

Fuente: Revista Enterate.