Caso Narcoaviones

Colombi aparece vinculado a una

mujer condenada por narcotráfico

El nombre del gobernador Ricardo Colombi aparece mencionado en la agenda personal de una mujer condenada a 20 años de prisión por asociación ilícita en narcotráfico, causa que sentenció a una banda de once personas dedicadas al tráfico de drogas en avionetas desde un campo de la localidad correntina de Santo Tomé.

Es otro de los casos por delitos de narcotráfico que salpica al gobernador Colombi y los fiscales federales tienen el expediente en sus manos para determinar si corresponde una investigación. El mandatario correntino aparece como un supuesto contacto para una causa judicial que se tramita en un juzgado del fuero provincial en Santo Tomé, lo que podría configurar un tráfico de influencia por injerencia política en el Poder Judicial.

La agenda personal pertenece a Hilda Calabrese, una mujer condenada a 20 años de prisión en 2017. La libretita es parte de los elementos secuestrados en los allanamientos realizados en la estancia que era propiedad de Calabrese en Santo Tomé. El documento forma parte del expediente del caso de “narcoaviones”, que derivó en el juicio oral que terminó en abril pasado.

“Se habla c/ Ricardo Colombi para tomar cuenta del caso C. Barrios c/ jueza de Sto. Tomé. Hablaremos martes 19/9”. Así dice textualmente (manuscrito con birome negra) en la mitad la hoja del 13 de septiembre de 2013 de la agenda de Calabrese, según el expediente judicial al que tuvo acceso este medio. En la misma hoja, separado con rayas, la agenda muestra que a las 15 horas de ese día tenía previsto revisar una tropa de 70 cabezas de terneros a 2,53 pesos el kilo, más IVA, que supuestamente vendía a personas de Posadas por un total sumado de 9.455 kilos.

La agenda quedó en manos de los fiscales federales de Corrientes, entre ellos Carlos Shaefer, que llevaron el caso a juicio oral, que concluyó con la condena de Calabrese a 20 años de prisión, ordenándose también la confiscación del campo de 7.400 hectáreas donde, según la investigación, había pistas clandestinas para que operen las avionetas que traficaban droga.

EL DOCUMENTO OCULTO

El documento que menciona el nombre de Ricardo Colombi, nunca fue revelado públicamente y quedó silenciado durante el juicio oral que terminó el 11 de abril pasado. Ahora, sale a la luz y abona la posibilidad de un fuerte vínculo entre Colombi y Calabrese, integrante de una de las mayores bandas narco que operó en esta provincia, según los registros.

La pena de 20 años de prisión por delito de narcotráfico (por venta de marihuana y cocaína) nunca antes había sido dictada, ni solicitada, por la Justicia federal en Corrientes.

Colombi, que el 10 de diciembre termina su tercer mandato, siempre fue sospechado de tener vínculos con miembros de los juzgados federales de la Capital de Corrientes y de la ciudad de Paso de los Libres, donde se tramitan causas por narcotráfico, como también la que lo involucra por la compra de una mansión en la capital correntina, sospechado de enriquecimiento ilícito. Un dato no menor, durante sus tres mandatos como gobernador designó a los jueces y fiscales de Instrucción de la Provincia, como es el caso del juzgado en Santo Tomé.

LA CONDENA

En el caso de narcoaviones de Santo Tomé, el Tribunal federal presidido por Lucrecia Rojas de Badaró e integrado por los jueces vocales Víctor Alonso y Fermín Ceroleni, dio su sentencia en abril pasado, coincidiendo con las penas solicitadas por la fiscalía en su alegato.

El Tribunal condenó a María Hilda Calabrese, Florentino Dante Niemiz y Carlos Elías Pacheco a la pena de 20 años de prisión y multa de 18.000 pesos, tras considerarlos autores del delito de asociación ilícita, en su carácter de organizadores, en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la cantidad organizada de intervinientes.

Ricardo Colombi ya fue salpicado por el escándalo narco de Itatí, donde el juez Federal Sergio Torres allanó la comisaría local, detuvo a su jefe y dos policías y secuestró marihuana lista para la venta en un calabozo, sin que el Gobierno correntino haya advertido antes esa situación. El comisario Diego Ocampo Alvarenga, era considerado un policía militante de la administración radical. En su momento hasta recibió un Diploma de Honor por su desempeño en la fuerza de seguridad de la provincia.

El gobernador correntino también es investigado en Santa Fe por el supuesto entorpecimiento a los allanamientos antidrogas desarrollados en Goya en diciembre de 2016, cuando se dirigió hasta el lugar donde estaba la Policía de la provincia vecina y pidió liberar a los testigos del operativo porque según su postura, fueron “llevados de prepo” y sin dar aviso a sus familiares. Inclusive pidió se demore al jefe del Operativo designado por la justicia federal.

Investigar los vínculos entre Colombi y la condenada Hilda Calabrese, no será una tarea fácil, si en algún momento el ministerio público decide hacerlo, y que por esas extrañezas de la justicia, todavía no resolvió concretarlo. El titular del Ejecutivo provincial, es uno de los importantes socios dentro del andamiaje político del presidente Mauricio Macri en el interior del país, y reviste la categoría de intocable.

¿Por donde pasaría el vínculo?

Si los fiscales y jueces decidieran investigar, deberían ver a qué se refiere este supuesto vínculo entre Colombi y Calabrese. El mandatario aparece mencionado como si se tratara de un “contacto” en una causa judicial que se tramitaría en el juzgado provincial de Santo Tomé. En la misma hoja de la agenda, por separado, surgen otras personas que le habrían comprado teneros a Calabrese, pero el nombre de Colombi trasciende asociado a una causa judicial y al margen de aquellos que compraban ganado. Asimismo es de conocimiento público que el mandatario correntino se volvió en los últimos años es un potentado productor ganadero de la mano de su amigo Eduardo “Huevito” Escobar. Puede que la relación también pase por la compra-venta de ganado.

Valdés, pieza clave

Hasta hace un mes, Colombi mantuvo al diputado nacional Gustavo Valdés como miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, órgano encargado de investigar a jueces acusados de mal desempeño. Designado por Colombi, Valdés es hoy el candidato a gobernador de ECO-Cambiemos para las elecciones del 8 de octubre en Corrientes. Como miembro del Consejo de la Magistratura, el ituzaingueño siempre representó una amenaza los fiscales y jueces que tenían intenciones de investigar a Colombi por supuestos delitos federales. El nombre del gobernador aparece vinculado a esta banda de narcoaviones, pero no es investigado para que se determine su vinculación.

Los demás sentenciados

Tras ser encontrados responsables del delito de asociación ilícita en concurso real con transporte de estupefacientes agravado por la cantidad organizada de intervinientes Gabriel Pirro Mori, William Hurtado Suárez y Edison Álvez Dzwieleski recibieron penas de 16 años de prisión y multa de $18.000, mientras que Carlos Alberto Pereira y José Villán fueron condenados a 8 años de prisión y multa de $5.000. Por idéntica imputación, José Alberto Velazco recibió una sanción de 10 años de prisión y multa de $5.000, mientras que Horacio Rubén Acosta recibió la misma pena pero sólo en orden al delito de asociación ilícita. Por su parte, Noelia Rocío Brítez fue absuelta de culpa y cargo.