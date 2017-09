Cobró de vacaciones no gozadas

Caso Estela Regidor, su similitud

con el procesamiento de Di Cesare

Estela Regidor (actual titular de la UDAI-Corrientes de ANSES y primer candidata a diputada nacional de ECO-Cambiemos) fue denunciada penalmente, por una posible comisión del delito de abuso de autoridad, al ordenar se liquiden supuestas vacaciones no gozadas, como interventora del Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes (cargo que ocupó entre 2009 y primeros meses 2016).

Por una similar acusación el juez Ariel Lijo (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4) procesó a Luciano Di Cesare, ex titular del PAMI, en un caso por defraudación. Lijo acreditó que Di Cesare defraudó al Estado Nacional por la suma de $1.300.826,77, al liquidarse vacaciones no gozadas sin tener derecho a su percepción. La causa se había iniciado por una denuncia del otrora titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

Según la acusación presentada días atrás por Félix Manuel Balmaceda, un jubilado de Vialidad Provincial, la cabeza de lista de Eco-Cambiemos para las elecciones del próximo 22 de octubre, se hizo liquidar a su favor $98.000 por supuestas “vacaciones y licencias no usufructuadas”.

El IPS le pagó esos casi $100.000 a Estela Regidor “en el período comprendido entre su juramento como diputada provincial electa (ocurrido el 1 de diciembre de 2015) y días posteriores a su renuncia al cargo legislativo (días posteriores al 10 de diciembre de 2015), para seguir como interventora del Instituto de Previsión Social”, indica la denuncia que fue presentada el último 30 de agosto de 2017 en la Fiscalía de Instrucción N°1, Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de Corrientes.

La única diferencia entre un caso y el otro, solo sería el monto de la liquidación, que nada tienen que ver con la comisión del delito.

En su oportunidad Lijo sostuvo que Di Cesare se aprovechó del cargo que detentaba como máxima autoridad del organismo para cobrar ese dinero, a través de una transferencia generada desde la cuenta oficial a la suya personal, como resultado del proceso en el que solicitó el 9 de diciembre de 2015 la liquidación de las vacaciones no gozadas, que se le pagaron al día siguiente, al momento de dejar su cargo.

Más allá de la similitud de los casos de Di Cesare y Regidor, la diferencia estaría en la aplicación de la justicia. No para pocos, difícilmente existan chances que la denuncia de Balmaceda avance, cuando la ex interventora del IPS representa al partido gobernante de Corrientes, responsable del 85% del judicial de la provincia. Los actuales fiscales difícilmente requieran la acusación que pesa sobre la posible diputada nacional a partir del 10 de diciembre próximo.