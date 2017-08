Carta de Camau a Macri

Acá no cambió nada

No escribo estas líneas para confrontarlo o marcar diferencias, sino para impulsar en Corrientes algunas de las políticas en las que sí estoy de acuerdo con usted. Usted menciona como prioridades para su gestión la lucha contra el narcotráfico, la pobreza cero y la unión de los argentinos, aunque parece que algunos en esta provincia no lo quieren escuchar. Usted está viniendo a una provincia en la que el narcotráfico se puso cómodo. Se siente como en su casa, y eso nos está arruinando el futuro. El tiempo de frenarlo es ahora porque estamos cada vez peor. Acá no cambió nada y el cambio es algo a lo que usted le otorga mucho valor. No hay nuevas ideas, no cambiaron los equipos, ni los planes de gobierno para afrontar los problemas que tenemos. El narcotráfico, los bajos salarios y la falta de trabajo ya llegaron a Corrientes, pero a los responsables no parece importarles. También es preocupante el nivel de pobreza, que supera ampliamente la media nacional. Sr. Presidente, esta es una provincia en donde se ocultan decretos y los funcionarios provinciales no presentan declaraciones juradas. Aquí no hay lugar para la transparencia, que también usted pregona. Y si no hay transparencia, solo queda la corrupción. Tengo la confianza en que esta visita le sirva para ver otra parte de nuestra provincia, pero también tengo la convicción para decirle que somos muchos los correntinos que queremos dar estas verdaderas peleas y hacerlo unidos. Quiero decirle con toda claridad: acá estamos, Sr. Presidente, acá tiene a muchos correntinos que quieren encontrarse en las coincidencias, porque en nuestra provincia hay mucho por hacer.

Lo saludo respetuosamente.