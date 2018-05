Carta Abierta a la Interventora del IPS

Dra. Lorena Lazaroff:

Hoy he tomado la decisión de dirigirme a Ud. por este medio; y en virtud de haber transcurrido 15 días de la fecha en que me recibiera en su despacho, a mi solicitud, para manifestarle a manera de colaboración con su gestión y consecuentemente también con mis pares, los Beneficiarios del IPS, RECLAMOS por lo que a mi manera de ve, se ven como falencias del servicio; y que como se lo dijera, los jubilados, en su gran mayoría, padecen una deficiente atención desde el Organismo bajo su dirección, en lo que respecta, puntualmente, en la excesiva demora en la resolución de los diferentes reclamos, (los más, respecto las actualizaciones de sus haberes; porque no sé si tiene conocimiento Sra. Interventora, que no a todos se les liquida automáticamente el 82% móvil tan pregonado, aunque no cumplido; (municipales; docentes; beneficiarios con cargos en jurisdicciones nacionales y provinciales; o municipales y provinciales etc;); y para que ello suceda, deben acercarle al IPS las certificaciones que ellos mismos deben conseguirla, con las dificultades que ello conlleva debido a su ancianidad y enfermedades en muchos casos; y ¿sabe por qué?; pues desde muchos años atrás, el IPS carece de BASE DE DATOS de HABERES que perciben los agentes en actividad (pciales, municipales; de entes autárquicos, policiales etc)- Falencia esta de la que ninguna autoridad del Instituto, ni Gobierno, se ocuparon de subsanar de alguna manera.- Pues bien Sra., después que el abuelo o familiar u abogado entrega por Mesa de Entrada su preciada “certificación” y si por “desgracia” allí le informan que su expte se encuentra en ARCHIVO o RESERVA; comienza el calvario y la incertidumbre de saber si la documental es agregada y derivada a la Dependencia correspondiente para su resolución ( lo mismo pasa con los escritos de reclamos en gral); la mayoría de las veces, aproximadamente en un 80% de los casos, transcurren dos, tres meses; y hasta un año ( si ya no se traspapela en su camino resultando como nunca presentado), para que lo solicitado sea tratado o considerado por personal idóneo.-

Creí que después de recibir de mí ese reclamo puntual, algo iba a cambiar en la ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO, imprimiéndosele celeridad a los trámites; pero no fue así.- Por lo que respetuosamente Sra.– REITEROLE mi pedido de que se ocupe del problema y trate de solucionarlo, porque no creo que se trate de insuficiencia, de Personal como me manifestara, simplemente, y si me permite sugerírselo, habría que distribuir mejor y optimizar los recursos Humanos con que se cuenta.

Créame Sra. Interventora que como por el ejercicio de mi profesión de abogada previsionalista, estoy todos los días en el IPS “observo” superpoblación de RR-HH por ejemplo en “PRIVADA”; y en algunos casos, nos topamos con “empleadas” que tratan a los que allí nos acercamos reclamando soluciones o respuestas, como si fueran más jefas que Ud.– Tal vez, esas Sras, y Srtas. Empleadas puedan reforzar los planteles en que más útiles puedan ser y así, todos la vamos a aplaudir.

Sin otro motivo salúdole atentamente.-

Dra. María de las m. Solís de Zambrano

DNI 5.442.295