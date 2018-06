La diputada nacional lanzó una dura advertencia contra el Presidente que no pasó desapercibida. La diputada nacional Elisa Carrió amenazó al presidente, Mauricio Macri, en medio de una entrevista por La Nación: “Mejor que me escuche a tiempo, porque después no hablo más”. La legisladora se mostró molesta por la forma en que el Presidente tomó la decisión de “hacer el ajuste”. “Yo lo llamé en marzo y les dije que el modo en que lo iban a hacer es un suicidio”. Carrió sostuvo que el jefe de Estado le da la razón seis meses después de que le hace los pedidos y que no toma decisiones en base a las recomendaciones de la legisladora. En ese panorama, la diputada amenazó: “Lo que le mandé a decir es que mejor que me escuche a tiempo, porque después no hablo más”.