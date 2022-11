Tras acuerdo, carreros levantaron el piquete

Los carreros levantaron el piquete en la Municipalidad. Despues de los incidentes entre policias y carreros, representantes del sector se reunieron con funcionarios municipales y llegaron a un acuerdo. “Vamos a elaborar un padrón con el cual se puedan identificar los carreros, para avanzar con un registro y que los carros circulen con las condiciones mínimas”, dijo uno de los referentes. En ese sentido, adelantaron que “la semana que viene si no garantizan el acuerdo, vamos a volver a manifestarnos”. A su vez, indicaron que “hay algunos puntos (del acuerdo) que no necesitan ningún tipo de financiamiento como horario de trabajo, corredores, todas las garantías para poder circular”. Entre tanto, llamaron a denunciar a las personas que maltraten a los caballos y aseguraron que “no pueden hacerse cargo de lo que dicen que somos maltratadores de animales”. Los carreros y recicladores aseguraron que desde el 2018 piden audiencia con las autoridades municipales y provinciales pero no son recibidos, se quejaron por las múltiples restricciones que tienen para circular por la ciudad. “Somos recicladores que por lo general sacamos la basura de diferentes barrios, nos ocupamos de eso”, afirmaron. Ya en 2013 la Municipalidad implementó un programa de sustitución de vehículos de tracción a sangre por carros tirados por motocicletas, pero, tras la entrega de las primeras 50 unidades, la iniciativa fue discontinuada y actualmente dichos rodados están fuera de circulación. Ahora, la intención municipal es ahondar en un diagnóstico de las particularidades de cada carrero para poder implementar una solución más abarcativa al problema de los carros de tracción a sangre. Por otro lado, Magda Duartes, concejal impulsora del proyecto de empadronamiento dijo a un medio local que: “La tracción a sangre es parte de la cultura local y un medio de vida para cientos de familias, y no se va termi­nar de un día para el otro”, dijo la conce­jal del FdT, Admitió además, que la prohibición de la tracción a sangre o el uso de carros tirados por caballos “no es algo que se pueda fijar de un día para el otro, y dejar sin sustento a un montón de familias. Por eso queremos tener un censo de las perso­nas que trabajan con carros, para después poder junto a la Municipalidad, la Provin­cia e instituciones interme­dias ver cómo se puede dar una transformación laboral para los carreros’.