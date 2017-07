Carlos Tevez no piensa volver

“No tengo decidido si voy a volver, son comentarios que hacen; si estoy como estoy ahora es difícil que vuelva, la estamos pasando muy bien; hay gente que está esperando que vuelva y me vaya mal”, expresó Tevez. El jugador agregó que “un día me levanto y digo vuelvo a Boca, y al otro día digo que no vuelvo; no pienso en un retorno ahora, sé cómo están las cosas allá, están difíciles y hay que seguir demostrando y ser ejemplo”. Cuando se le preguntó por los motivos que impedirían un retorno en el corto plazo, Tevez comentó que “hay muchas cosas atrás, no es simple; hay que poner todo sobre la mesa; todo mi entorno decide mi futuro, no es que yo tomo las decisiones solo”, explicó. El delantero reconoció que la edad es otro de los aspectos que tiene en cuenta al señalar que “uno tiene que sacrificarse y yo ya tengo 33 años; si pienso en volver, tengo que hacerlo mejor que antes, si no van a decir que estoy viejo, que robo, o me dirán que vuelva a China”. Desmintió que uno de los motivos que aceleraran su regreso a Argentina, como se comentó en algún momento, haya sido que no le gustaba el fútbol de China.