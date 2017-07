Informe CAME

Capital y Paso de los Libres,

afectadas por la venta ilegal

El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) revela que en la ciudad de Corrientes existe un promedio de un puesto de venta ilegal cada 1.845 habitantes, y en Paso de los Libres cada 1.606. Son las dos localidades de la provincia más afectadas por la venta ilegal de los llamados mercaditos paraguayos o “saladitas”. En Argentina hay 662 “Saladitas” y 86.728 vendedores informales.

El comercio irregular en el país asciende a casi 6 mil millones de pesos según una muestra de 465 ciudades del territorio nacional, realizada por CAME. Allí se encontraron 110 localidades con formatos tipo “saladitas”. En los últimos nueve meses hubo mucho desplazamiento de vendedores clandestinos hacia el interior del país. En el informe se señala que no se encontraron “Saladitas” en Bella Vista, Goya, Curuzú, Mercedes y Monte Caseros, sí en Corrientes y Paso de los Libres.

Otro indicador de la venta informal es la cantidad de puestos de venta callejera ilegales. En promedio, a nivel país en las ciudades con saladitas se registró 1 puesto de venta ilegal cada 291 habitantes.

En la región tienen mayor incidencia en la venta informal Resistencia, Las Breñas, Charata Barranqueras, Puerto Rico en Misiones, Posadas, Garupá, Candelaria, El Dorado, San Vicente, Oberá, Formosa, Juárez, Clorinda y Pirané.