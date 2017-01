Gustavo Canteros insistió en declaraciones radiales que quiere ser gobernador. El líder de Proyecto Corrientes sabe que las encuestas le dan por encima de los postulantes del radicalismo, y quienes lo conocen cuentan por lo bajo que el premio menor al que podía acceder, es repetir la vicegobernación, otra cosa, muy poco le interesa. Por ahí una banca nacional puede seducirle a su partido, pero esos cargos legislativos ya están asignados al PRO y a la propia UCR dentro de Cambiemos. Para Ricardo Colombi será un inconveniente sujetarlo al ex sindicalista, a quien no pocas alianzas le tienden sus redes para poder atraparlo. “Quiero ser gobernador de la provincia”, repitió Canteros ayer en radio Sudamericana.

Asimismo sostuvo con cautela que sobre su candidatura dentro de la alianza ECO, la hablará con Colombi cuando este regrese de sus vacaciones. “Vamos a ser respetuosos de la alianza, somos socios fundadores de Encuentro por Corrientes y en función de eso vamos a ir decidiendo en conjunto cuales es la mejor propuesta y el mejor equipo para gobernar los destinos de la provincia”, aseveró Canteros, el único aspirante a la corona, que si triunfa, no podrá ser reelecto en el sillón de Ferré. Su condición de vicegobernador lo deja sin chances de otro periodo más, algo que en la intimidad seduce al actual mandatario provincial en sus sueños de retorno y perpetuidad en el poder. Además el ex secretario general de AMET le asegura al mercedeño la continuidad de su estructura política dentro del gobierno. Proyecto Corrientes es un partido pequeño que prácticamente dejará intacto el andamiaje del radicalismo tanto en el Ejecutivo como en el Judicial. La justicia es donde más le interesa contener a Colombi por causas en su contra que pueden aparecer, más allá que la liga de fiscales este controlada por su amigo César Sotelo, cabeza del ministerio público.

Horas atrás se conoció un sondeo del encuestador oficial, Enrique Zuleta Puceiro, la que sostiene que más del 50% de los correntinos no quieren otra vez a un radical en el gobierno. Esos números hacen crecer nuevamente las chances de Canteros como sucesor al sillón de Ferré. Algunos toman al censo de Zuleta Puceiro como una movida del propio gobernador para calmar un poco las ansias de sus correligionarios por la sucesión al frente de la administración local. Sea como sea, el hoy presidente nato del Senado quiere ser gobernador, y no esconde sus pretensiones. De última, hasta puede animarse a recrear otro Frente electoral.