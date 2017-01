“Aspiro será gobernador de la provincia de Corrientes a partir del 10 de diciembre. Me he preparado toda la vida para eso. Estoy trabajando, me reúno permanentemente con distintos sectores, recorro la provincia. Y acompaño a todos los sectores”, aseveró el vicegobernador Gustavo Canteros en declaraciones a la prensa radial.

Asimismo destacó “la excelente relación entre el Gobierno Nacional y la administración de ECO evidenciada en la visita del ministro del Interior, Rogelio Frigerio”, a quien definió como “uno de los mejores funcionarios del equipo presidencial con una marcada impronta de sensibilidad hacia los que más necesitan”.

“Recorrimos junto al gobernador Ricardo Colombi y a otras autoridades las obras de Santa Catalina y pude comprobar la sensibilidad social que mueve al ministro Frigerio, quien puso especial énfasis en cuidar el empleo de los trabajadores de la construcción y multiplicar los puestos de trabajo”, resumió Canteros en un comunicado a la prensa.