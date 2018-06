Placa polémica

“Campeón mundial y femicida”

La polémica placa que apareció en un monumento de Carlos Monzón: “Campeón mundial y femicida”. En la estatua del ex boxeador, que se encuentra en la costanera de Santa Fe, pusieron una plaqueta que hace referencia a su pasado. Este lunes apareció una placa en el monumento a Carlos Monzón ubicado en la costanera de la ciudad de Santa Fe. La plaqueta dice “Campeón mundial y femicida” y lleva la firma de “Les Subfluviales”. De acuerdo a su perfil de Facebook, se autodenominan como un grupo “interdisciplinario de arte urbano” que busca “interpelar a la sociedad sobre el sistema patriarcal” mediante intervenciones artísticas. Explican que “el proyecto surge en el marco del Programa ‘Escena Pública – Región Centro’ del Ministerio de Cultura de la Nación ejecutado a través de la Universidad Nacional del Litoral”. La ex concejal Marta Fassino, integrante de la mesa Ni una Menos Santa Fe, expresó: “Significa que es un femicida, además de campeón mundial. Sí está claro que la mesa Ni una Menos y la Multisectorial de Mujeres no fuimos autores de esta placa. Fue una entidad que se llama Les Subfluviales. Es un grupo que hace intervenciones de tipo artística. En este caso, simbólica referida a la violencia de género”.