Introducciones a la Ley

Cambios para los indecisos del aborto

Se espera que las modificaciones generen un consenso entre los sectores a favor y los que aún no están fijos en su postura. “El proyecto que llegará al recinto el 13 de junio seguramente no es el proyecto que nosotras querríamos”, reconoció Victoria Donda diputada de Libres del Sur, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Familia y Legislación Penal. En la recta final antes de la votación en Diputados para legalizar el aborto, Donda reconoció que es “el proyecto posible” que respeta el espíritu original de la campaña y se flexibiliza para acercarse a los legisladores indecisos. Uno de los cambios que le harían al texto sería la supresión del artículo Nº8 por el que las mujeres de 13 años en adelante pueden dar su consentimiento para interrumpir su embarazo. En vez la cuestión quedará librada a la interpretación según el Código Civil y Comercial. La modificación más crucial del texto responde a las críticas sobre que permitir abortos luego de la semana 14 en casos de “malformaciones fetales graves” abriría la puerta a un plan eugenésico en el que se eliminaría una vida ante un diagnóstico de Síndrome de Down.