Camau Espínola, el candidato a gobernador por el PJ, afirmó que “Corrientes no puede seguir siendo una provincia donde ocurren tragedias inverosímiles como la caída de un matrimonio al río por falta de señales”. “Estamos hablando de la posible pérdida de una vida por causas insólitas, absolutamente evitables, porque esto se pudo haber evitado con un simple vallado”, dijo Camau durante una recorrida por barrios capitalinos. El legislador nacional advirtió que “estas cosas pasan en Corrientes por la desidia, porque no les importa la vida de los demás y porque no están al lado de la gente”. “En todos estos años sólo se han dedicado a mentir para seguir engañando con los salarios más bajos del país y con el único objetivo de mantenerse en el poder. Hoy lamentablemente se ven las consecuencias”, remarcó el ex medallista olímpico para manifestar que “estamos en una crisis estructural donde se caen los puentes y la gente se cae con ellos, donde se pagan los peores salarios del país y donde los servicios públicos no garantizan un mínimo de dignidad”. “Voy a dar un solo ejemplo. En Curuzú compartí unos mates con Agustina, una chica discapacitada que junto con su familia tiene que hacer cientos de kilómetros para que le den un paquete pañales”, subrayó. Para el candidato a gobernador “el caso de Agustina y la tragedia del puente caído son claras demostraciones de que estamos en un punto de inflexión en la historia de la provincia”.

Afirmó por otra parte que “cuando dicen que aun con todas estas cosas que están pasando van a imponerse electoralmente porque tienen plata, me pregunto: ¿Qué plata? Si usan la plata del Estado los vamos a investigar en una auditoría a partir del 10 de diciembre”, advirtió.