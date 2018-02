Chau tu plata

Calvano le bajó el pulgar al plus

¿Qué dirá Tassano? Una de las medidas populistas de ECO Cambiemos fue durante todos estos años el famoso “plus correntino” que, finalmente, solo sirvió ($500) para comprar un “mentho plus”. Todo, además, para escaparle a una verdadera discusión salarial o mesa paritaria, etc. Lo implementó en su época de esplendor Ricardo y tuvo un pequeño remedo en la órbita municipal por el exasperante Tassano (“hace casi tres meses intendente y siempre ausente”, se escuchó), quien prometió un “plus” desdoblado de $1.000 (un mil pesos), en dos cuotas de 500 pesos. Pero ahora su mano derecha comunicacional y política, Hugo Cuqui Calvano, descartó toda posibilidad de pagar el plus durante todo el año. “No está prevista la posibilidad de prolongar el plus durante el año; no es algo que tengamos en consideración”, ratificó el secretario general municipal, Hugo Calvano, desacreditando toda posibilidad de sumar los $500 a los sueldos. “Fue una medida excepcional”, cerró.