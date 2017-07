Insólita Corrientes

Buscaban un “tesoro”

escondido en la AOEM

Las imágenes demuestran que destrozaron el piso en las oficinas de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, en pleno centro de la capital correntina sobre calle La Rioja. Denuncian que alguien o algunos buscaban un supuesto “tesoro” escondido. Tras estas afirmaciones de uno de los directivos normalizadores de los destrozos que hallaron en el predio; la ex secretaria general del gremio municipal, Graciela Flores, desmintió toda búsqueda de un tesoro, catalogando a Raúl Rivas como “un loco” (ver RECUADRO).

El integrante de la Comisión Normalizadora de la AOEM, Raúl Rivas, relató el insólito hecho que tuvo lugar en las oficinas por calle La Rioja al 700, al lado de Radio LT7. “Aunque parezca insólito esto es inaudito; destruyeron el piso de varios sectores de un edificio histórico y nos dijeron que en el pasado reciente, buscaban elementos de valor supuestamente enterrados”, comentó el directivo con indignación. Rivas aseguró que al hacerse cargo de la entidad encontraron la cocina prácticamente destruida porque buscaban un “tesoro” que, según el mito, habrían dejado desde la guerra con Paraguay. La verdad, no es una leyenda. Las familias ricas y no tan ricas ante la invasión de las fuerzas del Mariscal Francisco Solano López, las que tomaron la capital correntina, decidieron enterrar sus joyas y valiosas pertenencias por temor al saqueo que finalmente ocurriría. Muchas de esas personas perecieron con la epidemia de la fiebre amarilla que azotó Corrientes inmediatamente de concluida la llamada guerra de la Triple Alianza. Y muchos de esos tesoros permanecieron bajo tierra hasta el día de hoy.

Flores desmiente

Luego de las afirmaciones de Rivas, Graciela Flores desmintió la búsqueda de un tesoro en el edificio sindical. La ex secretaria general la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, desacreditó desde Sudamericana que en su gestión hayan excavado en el interior del gremio para “buscar tesoros”, tal como lo había manifestado Rivas de la Comisión Normalizadora. “Ese piso se desmoronó; hace un tiempo se venía hundiendo y tuvimos que repararlo, en ningún momento buscamos tesoros, este hombre está loco”, se exacerbó.