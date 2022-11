Bullying extremos en la escuela Agrotécnica de Monte Caseros

Casos de Bullying extremo en la Escuela Agro-técnica de Monte Caseros. A una alumna de condición humilde le colocaron entre sus genitales, el shock eléctrico que se utiliza con los vacunos. La Rectora, Paola Dal Molin demora en sancionar a todos los alumnos que cometieron tremenda aberración y otros ataques. Para la chica sus penurias no terminaron ahí. La adolescente de 13 años, también recibió una fuerte trompada en su rostro, que casi la noquea. Los agresores, que son estudiantes de Sexto año, usaron la estrategia de acusar a los profesores por maltrato, cuando estos empezaron a denunciar los hechos. Insólitamente Dal Molin decidió sancionar a los profesores, porque al no tener respuestas a sus reclamos, decidieron informar directamente a los supervisores y al Ministerio de Educación de la Provincia de lo que estaba aconteciendo, saltando la vía jerárquica. Ellos también le pidieron audiencia a la ministra Práxedes López, cansados de presentar infinidades de notas, pero sin desde la cartera educativa no le contestaron. Hay varios expedientes en curso, pero ninguno sin resolución. Algunos de los atacantes fueron solamente apercibidos, debiendo realizar tareas de reparación, para que se den cuenta del daño que hacen. Una de ellas, una huerta comunitaria, como también hacer afiches de concientización sobre bullying. No solo que se burlaron, sino que tampoco cumplieron con nada de lo que se les pidió. Los padres de las víctimas expusieron de los casos a la asesoría de Menores de la localidad, y ya anunciaron que pedirán el pase de sus hijos a otras escuelas. Hay un buen número de alumnos que dejará el establecimiento el próximo año.