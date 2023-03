Bruce Willis ya no reconoce a su madre

A tan solo unas pocas semanas de hacer público que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su salud no ha dejado de decaer y su familia ha revelado que Willis ya no reconoce a su madre y no consiguen mantener una conversación fluida con él debido a que tiene arranques violentos. Según un familiar cercano al actor, quien brindó declaraciones al medio Bild, el actor ya no reconoce a su familia. Siendo su madre la más afectada de ver a su hijo en esas condiciones, quien día tras días muestra cada vez más signos de la enfermedad, al tener reacciones erráticas, lentas y violentas. Se sabe que la familia de Bruce Willis se encuentra a disposición de sus necesidades. Incluso ahora Demi Moore, ex esposa del actor, se mudó a su casa para acompañarlo en este difícil momento. “Siempre fue una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce esté lleno de amor”, anunciaron. Su esposa, Emma Heming, es quien está encargada de la salud y cuidados del actor. Siendo ella quien posteó en la cuenta oficial del artista un comunicado detallando la situación real de Bruce. En dicho comunicado se explicaba que este empezó a mostrar dificultades para comunicarse y producir oraciones concisas, por lo que se vio obligado a retirarse del mundo de la actuación. Asimismo, informaron que han contratado a una especialista en esta afección para poder cuidar de Willis.