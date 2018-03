Cristina Kirchner

Bono de emergencia para jubilados

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó su segundo proyecto de ley desde que asumió como senadora por Unidad Ciudadana donde propone un “bono de emergencia” para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para contrarrestar “el ajuste previsional”. La ex mandataria nacional plantea que “durante dos meses (abril y mayo) los afectados por el ajuste de diciembre” reciban “una compensación del 8,8% del total de su ingreso”. La iniciativa abarca aquellos “jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, Asignación Universal por Embarazo, ex combatientes de Malvinas, madres de 7 hijos y beneficiarios de la pensión del adulto mayor que cobren hasta $10.000″. Resulta necesario que “el Congreso de la Nación haga valer las facultades que le otorga la Constitución para reparar el daño que el Gobierno de Cambiemos ha causado a más de diez millones de argentinxs”, concluyó.