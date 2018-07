Hoy es aliado de Cambiemos

Bonfatti quiere fortalecer

al Socialismo de Corrientes

“No es posible bajar la inflación con este plan económico”, indicó el presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, quien pasó por la ciudad en el marco de una precandidatura presidencial para 2019. Asimismo se enteró que su agrupación en Corrientes, desde varias elecciones está en alianza con la UCR, un integrante de Cambiemos. La noticia le habría tomado por sorpresa al santafesino. Asimismo Bonfatti expresó que la idea de su visita es “tratar de potenciar el Partido en Corrientes”, agregando que “es necesario contar con una fuerza que planifique, que tenga ética y piense en la mayoría de las personas y no en los sectores concentrados de la economía”. Descartó coincidencias con la política del Gobierno nacional y criticó que “hoy rinde más la especulación que trabajar”.

“Las consecuencias de esta economía las padecen los trabajadores, los comerciantes por falta de consumo y otros sectores”, afirmó el socialista para aseverar que “la fórmula es terminar con la soberbia y escucharnos”. Propuso “convocar a todos a escuchar y pensar en una política a 20 años, y si hay que ajustar, que se haga a los de arriba y no a los de abajo”.

“Fueron discursos vacíos de contenidos, hablando de esa esperanza de la que se hablaba en la campaña, pobreza cero, reducción de la inflación”, sostuvo Bonfatti al referirse de la conferencia de prensa dada por Macri, negando que para el 2019 se puedan bajar 10 puntos la inflación, debido, sobre todo, al alto nivel de gasto del estado y el fracaso del blanqueo de capitales. “El socialismo está intentando construir una alternativa que no sea el pasado de corrupción ni el futuro sin esperanza de ahora”, cerró.