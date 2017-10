Boca Unidos

Bolatti vuelve al equipo titular

Mario Bolatti vuelve al once inicial para enfrentar a Estudiantes de San Luis. Boca Unidos trabajó en el Predio Leoncio Benítez de cara al partido contra Estudiantes de San Luis del domingo a las 17:00. Sergio Umpiérrez realizó trabajos en campo y finalizó la práctica con fútbol. El DT uruguayo incluirìa a Bolatti entre los titulares. El equipo trabajó en una de las canchas auxiliares, realizaron trabajo por líneas y luego la práctica finalizó con fútbol. Conforme con el rendimiento del equipo en los últimos partidos, Umpiérrez no tocaría el equipo. La única duda que tiene el entrenador para conformar el once titular está en la mitad de la cancha, si ingresa Mario Bolatti o continúa Ataliva Schweizer. El DT lo estaba decidiendo en la práctica de ayer antes de viajar a San Luis. El equipo para visitar el domingo a Estudiantes de San Luis sería con Hilario Navarro; en el fondo Fabio Godoy, Ricardo Martínez, Fernando Allocco y Leonardo Baroni; en la mitad de la cancha Diego Sosa, Schweizer o Bolatti, Osmar Ferreyra y Germán Herrera; Gonzalo Ríos y Pablo Vegetti.