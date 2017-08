Se va Henricot

Boca Unidos se queda sin arqueros

Al alejamiento de Juan Marcelo Ojeda se le sumarían Fabricio Henricot, a quien no le aseguran la titularidad y prefiere “pelear” un puesto en otro club; en tanto que Franco Morales seguiría su carrera en un equipo del Federal “A”. La dirigencia evalúa a quién traer para el arco. Las deserciones en Boca Unidos no se detienen. Ahora son los dos arqueros que en principio iban a quedar tras el alejamiento de Juan Marcelo Ojeda (el técnico Bassedas prescindió de él), todo hacía suponer que Fabricio Henricot se quedaría con el puesto y detrás de él se iba a encolumnar el juvenil Franco Morales, que estuvo en el banco de suplentes en el último partido del campeonato, el domingo pasado frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Sin embargo trascendió que Henricot preferiría irse a otro club porque el cuerpo técnico que conduce Christian Bassedas no le asegura la titularidad y entonces optaría “pelear” el puesto en otro lugar. Franco Morales podría continuar su carrera (finalizó su contrato con Boca Unidos) en un club del Federal, que sería Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos.