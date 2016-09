Tras los intentos fallidos de River y San Lorenzo de contar con público visitante en la segunda fecha, Boca será el primero de los elencos denominados grandes en disfrutar de este privilegio en la tercera jornada, cuando visite este domingo a Godoy Cruz. “Nos comunican desde AFA que habrá público visitante en la provincia. Estamos muy esperanzados en el espectáculo deportivo y en dar las garantías a los que están dentro y fuera del estadio”, aseguró Néstor Majul, subsecretario de seguridad de Mendoza. De esta manera, la provincia cuyana dejará de apelar a los “hinchas neutrales”, que fue su forma de “evadir” la prohibición de la parcialidad visitante vigente en el fútbol argentino desde junio de 2013, y le abrirá las puertas a los simpatizantes xeneizes. Es una política de Estado que los hinchas visitantes retornen a los estadios del fútbol argentino. Por eso, en algunos partidos del torneo actual ya se implementó esta medida, pero hasta el momento no había alcanzado a los clubes grandes.

EXPULSADO CONTRA BELGRANO

Tevez puede recibir un mínimo de tres fechas

El capitán de Boca Juniors, Carlos Tevez, expulsado en el partido con Belgrano de Córdoba por insultar al árbitro Germán Delfino, puede recibir ‘un mínimo de tres fechas de suspensión‘, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 185 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, indicó hoy un miembro del Tribunal de Disciplina. Tevez deberá declarar hoy. AFA dejó en claro que ‘la sanción que se le aplicará será la que corresponda‘, sin contemplar la importancia del jugador ni del equipo. Los miembros del Tribunal de Disciplina, que preside el escribano Fernando Mitjans, se reunieron ayer por la tarde para evaluar el informe de Delfino, que según trascendió, cita de manera textual el insulto propinado por el ‘Apache‘. Tevez recibió la tarjeta roja a los 32 minutos del primer tiempo cuando le recriminó con un insulto a Delfino la amarilla que la había mostrado en el instante previo por una fuerte entrada sobre el defensor de Belgrano Cristian Lema.

GANÓ DE VISITANTE

Atlético Tucumán sumó otro triunfo

Atlético Tucumán logró un valioso triunfo en condición de visitante ante Arsenal en Sarandí. “El Decano” se impuso por 3-1 en el partido válido por la segunda fecha del torneo de Primera División. A los 28 minutos, a la salida de un córner, Cristian Menéndez ganó de arriba y, con un cabezazo al ángulo, dispuso el 1-0. El ex Independiente iba a ser el encargado de amplia la cuenta a 2 a 0 ocho minutos más tarde, a través de un penal que él mismo había generado con un remate que pegó en la mano de un defensor.

Más tarde el juez cobró de manera errónea una mano de Franco Bellocq en el área y le dio el segundo penal de la noche al elenco visitante. Pero, esta vez, el final fue distinto: el arquero Fernando Pellegrino se quedó con el remate de Menéndez. Sobre el final, Atlético liquidó el duelo. A los 35′. Guillermo Acosta sacó un remate que se desvió en un defensor y que se convirtió en el 3-1 definitivo para el elenco tucumano.

Los de Azconzábal lograron su segunda victoria en forma consecutiva y, con seis puntos, se suman al lote de líderes del certamen. Arsenal, por el contrario, perdió los dos partidos que jugó y está en el fondo de la tabla.

INCORREGIBLE

Gastón Sessa le agarró del cuello a un árbitro

Gastón Sessa ex arquero de Boca Unidos, volvió a tener una actitud bochornosa en un partido de la B Metropolitana, en la derrota de su equipo, Villa San Carlos, contra Tristán Suárez. Corrió al referí Julio Barraza, quien le sacó la roja, y mostró su peor actitud, cuando agarró del cuello al juez. Gastón Sessa de 43 años ya había quedado expuesto en el segundo gol del Lechero (ganó 3 a 0), cuando resbaló al buscar una pelota fácil y Luis López marcó en el arco libre. Lo vergonzoso de su parte fue a los 29 minutos del segundo tiempo. Galeano acomodó la pelota con el brazo y remató de larga distancia, Gastón no tuvo buena reacción y el partido quedó 3 a 0 para el local. Sessa no se lo bancó y corrió al referí Julio Barraza, quien primero lo amonestó por su protesta desmedida. Como el arquero la siguió, le sacó la roja. Ahí el ex Vélez y Gimnasia mostró su peor actitud, cuando agarró del cuello al juez.

Para recordar: siendo arquero de Vélez agarró del cuello al referí Sergio Pezzotta y le dieron diez fechas de suspensión. Su ciclo en el Fortín se terminó en 2007, cuando le dio un planchazo tremendo a Rodrigo Palacio, de Boca, por la Libertadores: fue roja directa. Además, en Vélez agredió al alcanzapelotas Pablo Heredia (actual arquero del plantel), de sólo 14 años, de Belgrano. En Boca Unidos, le pegó un pisotón en la cara a Marcos Pirchio, de All Boys. Y eso es sólo una parte. Ahora, le espera otra dura sanción.