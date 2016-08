La ministra de Educación de Corrientes, Susana Benítez, ratificó que se avanzará con descuentos por paro, y estimó que será baja la adhesión a la medida de fuerza del próximo viernes al que se suman gremios correntinos.

Sobre la decisión de los 6 sindicatos locales de plegarse a la huelga, Benítez insistió que el Gobierno avanzará con el descuento por día no trabajado. Además estimó que la adhesión será nuevamente limitada, como ocurriera en el paro del pasado 24 de agosto cuando hubo un acatamiento menor al 30%, pese a que los gremios hablaron de una adhesión mucho mayor.

La ministra señaló que la mayor parte de la docencia entiende del compromiso de no dejar a los chicos sin clases, y pidió a los docentes no sumarse al paro del viernes. Expuso su confianza en que las medidas de fuerza no perjudiquen el diálogo fluido del Gobierno con el sector docente, pero señaló que no están dadas las condiciones para un paro laboral.