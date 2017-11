Básquetbol ABCC

Las voces del campeón

Tras la obtención del título del Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Ciudad de Corrientes (ABCC) hablaron los protagonistas. El capitán, Jerónimo Ramírez Acevedo, Marco Giordano y Juan Cruz Rinaldi, tres figuras que se preparan para la Liga de Desarrollo. Durante todo el torneo, uno de los jugadores destacados de Regatas Corrientes fue sin lugar a dudas Jerónimo Ramírez Acevedo, quien es el capitán del equipo, dijo “amo este club, soy de Regatas de Corazón y me da satisfacción ser protagonista de estar en una final y ganarla”. Ramírez Acevedo, quién juega en el club desde las categorías más chicas, siente tras conseguir el título con el club de sus amores “un orgullo, el club que me vio nacer, mi segunda casa”. El capitán lo tomó como una especie de revancha, ya que “el año pasado no conseguimos nada, así que este año queríamos todo. No nos fue bien en la fase regular pero sabemos que playoffs son playoffs, y había que jugarlo”. El joven rosarino, que hace dos años está en el club, Marco Giordano, analizó que “la clave fue que todos estén mentalizados para entrar en algún partido; que todos estén preparados para tener minutos y sea un equipo largo”. Juan Cruz Rinaldi de gran aporte todo el torneo y en las finales, consideró que “el punto de inflexión estuvo en el equipo y el cuerpo técnico, ya que siempre estuvimos unidos y juntos; sabíamos que nadie iba a estar de nuestro lado, que estábamos solos”. Dijo que “es una satisfacción enorme, una alegría inmensa vivir esto, esta fiesta; vengo entrenando desde los 14 años, jugando con la primera y ser protagonista es una satisfacción enorme”.