Números que asustan

Barrionuevo adelantó

una inflación del 35%

El diputado justicialista, Martín Barrionuevo adelantó que la inflación para este año rondaría el 35%. El integrante de la cámara baja del arco opositor, se convirtió de un tiempo a esta parte en el mayor indagador de las estadísticas de la economía local con los parámetros nacionales. En el 2017, 1588 adelantaría que Barrionuevo se convertiría un verdadero dolor de cabeza del área de Hacienda de la provincia, sobre todo del jefe de la cartera, el irascible José Enrique Vaz Torres. Ayer antes y después de sus declaraciones al periodismo radial, twitteo como es su estilo, cuadros descriptivos, no solo de la inflación sino de los tarifazos en la energía eléctrica y el servicio de agua (ver foto epígrafe).

“En un contexto de recesión fuerte en el que vamos a entrar en estos meses, la inflación tendería a morigerarse, pero estaríamos a fin de año, más allá de esto, en el orden del 35%”, aseguró el legislador peronista en declaraciones a radio Dos. Además consideró que “la actividad económica se va a seguir contrayendo, por lo que estaremos en el peor de los escenarios porque estamos también con la soga al cuello gracias al acuerdo con el FMI”.

Ante el índice de inflación de junio que arrojó un 3.7% y 16% de lo que va del año, indicó que los precios mayoristas “son los primeros que reaccionan ante los efectos esta devaluación y es ahí donde debe atenderse en cada cadena de valor”.

“El comerciante minorista no traslada todos los incrementos porque si no, no vendería nada, pero está achicando cada vez más sus márgenes”, detalló Barrionuevo para puntualizar que por eso hay una diferencia de más del 15% entre las inflación minorista y mayorista. “Pero esta diferencia tarde o temprano se traslada a los precios finales, a la gente”, aseveró para sostener que “más allá de que no existen soluciones mágicas, achicar el gasto no siempre implica reducir el déficit, porque en Argentina eso implica siempre menor recaudación y eso al Gobierno no le agrada porque lo lleva a ser aún más deficitario”.

SALARIOS

“En Corrientes más allá de los pequeños aumentos dados, los salarios están muy por detrás de la inflación, dado que solo se mejoraron mínimamente los índices pero siempre partiendo de un 15% asignado para el 2018, cuando en solo seis meses ese índice ya fue superado”, concluyó.