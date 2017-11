Barrio Aldana

Pasaron 4 años del derrumbe

Aún no fueron subsanados los daños. A 4 años del derrumbe en el barrio Aldana todavía esperan soluciones. En noviembre del año 2013 se produjo el derrumbe de los balcones de un edificio en construcción ubicado sobre calle Paraguay al 200 del barrio Aldana y, a cuatro años del hecho, los vecinos de las viviendas linderas aún esperan una solución a la puja judicial desatada a raíz de los graves desprendimientos. La familia Cattaneo, que comparte la medianera con el edificio, fue la más damnificada por la construcción debido a que no sólo vieron su propiedad dañada, sino también debieron mudarse a otra vivienda a raíz de los graves problemas causados por la obra y ante la falta de soluciones definitivas a sus reclamos. Hasta el momento, no fueron subsanados los daños.