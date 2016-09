Hernán Barreto logró un meritorio tercer puesto en los 200 metros llanos (categoría T35) de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y se quedó con la medalla de bronce. Se trata de la segunda presea en la cita de Brasil para el oriundo de Zárate, quien ya se había subido al tercer escalón del podio en los 100 metros.

El atleta de 25 años marcó un tiempo de 26 segundos y 50 centésimas. El ganador de la prueba fue el ucraniano Ihor Tsvietov, con 25 segundos y 11 centésimas, mientras que la plata fue para el brasileño Fabio Da Silva Bordignon, con 26 segundos y 1 centésima.

La de Barreto es la segunda medalla a nivel personal y la tercera para la delegación argentina en los Paralímpicos de Río 2016, luego del oro que consiguió Yanina Martínez en los 100 metros (categoría T36).

DEL POTRO

De nuevo es Top 100 y se ubica número 64

Juan Martín del Potro sigue en franco ascenso. El tandilense capitalizó su gran desempeño en el US Open y logró escalar 78 puestos en el ranking, para quedar en el escalón número 64. De este modo, vuelve a meterse entre los mejores 100 tenistas del circuito, algo que no sucedía desde octubre de 2014.

Tras tres cirugías en su muñeca izquierda y once meses fuera de las canchas, “La Torre” regresó a la actividad a principios de este año. Ubicado en el puesto 590° en enero de 2016, de a poco, fue sumando ritmo y obteniendo buenos resultados. Del Potro llegó a estar en la posición 1045° en febrero, pero eso no lo desalentó a ir en busca de la recuperación física y tenística. Del Potro se encuentra en Glasgow, Escocia, entrenando con el equipo argentino de cara a la serie de seminales de Copa Davis ante el local, Gran Bretaña. El ascenso en el ranking le permite ubicarse como la tercera raqueta argentina, detrás de Federico Delbonis (41°) y Guido Pella (49°), y por delante de Leonardo Mayer (114°).

LEONARDO MAYER

Sin molestias en el hombro para la Copa Davis

Casi exactamente tres años atrás, el 13 de septiembre de 2013, Leonardo Mayer perdió ante Tomas Berdych en cuatro sets en Praga. Mayer no está para recordar que desde entonces está invicto en la Copa Davis, con nueve triunfos en single y otros dos en dobles que arrancaron justamente en aquella serie ante los checos. Sobre su problemas en el hombro el correntino que “me siento muy bien. Trabajé mucho todo este tiempo para que se recupere y tardó un poco, pero esto es así. A veces los tiempos del cuerpo no los puede manejar uno”. “Sólo pensaba en que el hombro me aguantara toda la gira. Me había propuesto jugar muchos partidos, tanto en single como en dobles. Pude jugar bastante, incluso gané un challenger, y tanto el hombro como el físico aguantaron. Por eso estoy muy contento”, dijo Mayer en declaraciones a un medio porteño. “Dspués de Wimbledon no pude competir bien. Aguantaba, pero se me caía el hombro por el dolor y también por el cansancio. Ahora puedo decir que el hombro ya no es una preocupación para mí”, aseguró.

Mayer contra Andy Murray jugó dos veces y sobre cemento, las dos veces perdió pero le ganó un set. “Ojalá me toque, pero en la Davis todos los partidos valen un punto. No tengo nada en particular con él”, reconoció.