Rechazan el 15%

Bancarios convocarían

a un paro de 48 horas

Los bancarios podrían resolver un paro de dos días para la semana que viene en caso de que las entidades no superen el 15 por ciento de aumento salarial ofrecido por la patronal. La Asociación Bancaria avanzó en las últimas horas con el plan de lucha, que no descarta la huelga de 48 horas si no se mejora la propuesta. Hoy continuarán de asamblea de trabajadores en todas las entidades bancarias del territorio correntino, al igual que en el resto del país, durante las dos últimas horas de atención al público.

La Bancaria correntina, liderada por Juan Lescano, informó que el sector rechaza “el tope el tope que se impone a las paritarias vulnerando la ley y rebajando salarios”. Además, reclaman que los bancos cumplan con un fallo judicial que ordenó que se aplique la cláusula gatillo del año pasado, por la cual adeudan parte de un aumento a los trabajadores.

El Banco de Corrientes, en el Centro Único de Pagos, se atiende de forma normal hasta las 13:00; en el Banco Nación hay asamblea desde las 9:30; el Banco de Entre Ríos no atiende a partir de las 10:30; y Banco Galicia no atiende desde las 9:30. En el Banco Francés, la atención es normal.