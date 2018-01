Panorama complicado

Baja demanda y naftas caras

Hay preocupación de los remiseros por la baja demanda y el aumento de las naftas. El titular de la Asociación de Remiseros, Juan Castillo, manifestó desde Sudamericana su preocupación por el incremento de los precios en combustibles, sumado a la escasa demanda, evaluándose otra suba de tarifa para mediados del mes de marzo.

Remiseros de Corrientes manifestaron su preocupación ante el nuevo aumento de los combustibles de la bandera (Shell i Olil) y la inminente suba en YPF. A esto se le suma la escasa demanda que hay en la ciudad, pese al movimiento de turistas por la Fiesta Nacional del Chamamé. “Es un mes donde la demanda bajó de manera importante y el panorama no es el mejor. Se esperaba un incremento en la Fiesta Nacional del Chamamé, pero no hubo nada”, aclaró Castillo. Indicaron que cada vez se complica más absorber los gastos y que esto no implique un retoque en la tarifa. “Lo ideal no es aumentar en estos meses, vamos a evaluar un posible incremento en marzo”, aseguró.