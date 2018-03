Michetti a Monzó

“Ayúdame, no me dan pelota”

La presidenta del Senado pidió varias veces que tomarán asiento. La vicepresidenta de Gabriela Michetti ejerce su rol de presidenta del Senado, al parecer, con algunos problemas de autoridad. Así lo siente ella y se lo dejó en claro, con un insólito, pifie, al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, después de pedir reiteradamente a los legisladores que tomen asiento para dar por comenzado el año legislativo. Mientras los diputados y senadores se saludaban, 20 minutos pasados de la hora anunciada de la apertura de la sesión, Michetti pidió varias veces que por favor tomaran asiento para inaugurar el período legislativo. Sin embargo, no obtenía una respuesta favorable. “Me encanta la bola que me dan”, se quejó, mientras tapaba el micrófono. La vicepresidenta no se daba cuenta que todo lo que le comentaba por lo bajo a Monzó, a quien tenía sentado al lado, salía por la transmisión oficial del evento. Entonces, la presidenta del Senado susurró: “Emilio, ¿lo querés decir vos? Hablá vos, dale, ayúdame boludo”. Monzó le contestó por la negativa y la vicepresidenta volvió a insistir. “Dale, hablá vos. Es que no me dan pelota, nadie me da pelota”.