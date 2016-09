Todavía no puede realizarse el festejo del Día del Niño en el Penal Número 1, el que durante años se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes. Ese día, la familia se encontraba de un modo especial y los papás agasajaban a sus hijos con juguetes y actividades a las que habían destinado mucha dedicación y tiempo, constituyendo un aporte al cometido del Sistema Penal, en el sentido de revincular a la persona detenida y su familia. En esta oportunidad, y en orden a las recomendaciones de las Autoridades de la Jefatura del Servicio Penitenciario, se solicitó a la Dirección del Penal, la autorización para realizar la fiesta el 18 de setiembre, a efectos de no superponerla con otras actividades propias de la Institución. Sin embargo desde la Dirección, respondieron que las actividades podrían realizarse “solamente un día hábil …” lo que implica la no concreción del festejo, dado que los niños asisten a la escuela y las madres y/o tutores desempeñan tareas laborales. Para conocimiento de quienes en este caso cooperaron con juguetes y elementos para la merienda que iba a ofrecerse a los niños, se comunica que los mismos serán entregados a los chicos en las visitas ordinarias y también a niños en instituciones tales como comedores comunitarios.

MEDIDAS NEGATIVAS

Esta y otras medidas que se vienen tomando desde hace un tiempo, impactan negativamente en el ánimo tanto de las personas encarceladas, como en sus familias y en las personas e instituciones que apoyan solidariamente acciones de capacitación, formación en técnicas de artesanato, culturales y de esparcimiento. Pese a que este programa de trabajo que se realiza desde hace nueve años, se ajusta a las normativas vigentes, el trato recibido coloca a las personas involucradas más cerca del castigo que del reconocimiento del aporte solidario.