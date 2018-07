Naftazo

Aumentó más de lo que esperaban

“El aumento es más de lo que esperábamos y llegó al 6,5%”, admitió el secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellanos, en declaraciones a radio Dos. El incremento del precio de los combustibles del domingo fue de 6,5% cuando el aumento acordado era del 3%, reconoció Castellanos. “Se acordó un aumento del 3% para el mes de julio con las petroleras”.

El dirigente empresarial afirmó que se debería implementar un nuevo sistema para controlar los precios de las naftas en el país que permita que se mantenga la demanda y sea diferente al precio internacional. Señaló que “por el momento no está previsto ningún nuevo aumento en el precio de los combustibles”, para admitir que “no sé qué política irán a implementar ahora con el ministro de Energía, las medidas anteriores no causaron efecto, lo más probable es que haya que pensar en otro modo, en aplicar aumentos con otros sistemas, no librarlos al mercado”, analizó.