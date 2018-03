Santa Lucía

Aumento del 18% para municipales

Se acordó una mejora salarial para los municipales de Santa Lucía de un 18% anual en tres tramos, un plus de hasta $300 y la ayuda escolar que pasa de $600 a $700. Desde los gremios se mostraron conformes con la medida.

A través de la mesa de Relaciones laborales implementada por el intendente José Sananez, representantes del gremio de empleados municipales se reunieron con el vice-Intendente Alberto Toledo, con el Subsecretario de Gobierno Matas Gutiérrez y sub secretario de hacienda Wenseslao Diaz Colodrero. El municipio va a mejorar el salario en un 18% remunerativo anual, en tres (3) pagos: el primero (8%) con el sueldo del mes de marzo, el segundo pago (5%) en el mes de agosto, y el tercer pago (también del 5%) en noviembre; además también el municipio estará abonando un plus no remunerativo que oscila entre $150 y $300 mensuales, según la categoría que revista el empleado. Por otro lado este año aumenta $100 la ayuda escolar.