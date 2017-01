Atacaron a machetazos a un joven de 23 años, identificado como Luis Alfredo Gómez. También le dispararon con un arma de fuego. Ocurrió en Mendoza al sur en el barrio ex Coca Cola. Gómez fue traslado al Hospital Escuela e intervenido quirúrgicamente. Su madre relató que al menos 15 personas lo atacaron y que son vecinos de la zona. Dos mujeres fueron detenidas.

Damiana Romero, dijo que su hijo “estaba tomando en casa, se fue a lo del tío y cuando volvía le atacaron. Toda la familia del otro muchacho, como 15 personas”. Asegura que los atacantes “viven enfrente de mi casa” afirmó Romero para puntualizar que Luis, según le dijeron los médicos “está grave”. “Sebastián Moreira alias ‘chavo’ le atacó, cuando ya estaba en el suelo. El que le pego el machetazo se llama Víctor Oscar Moreira, el papá del ‘chavo’, alias ‘titito”, indicó para detallar que “llamamos a la Policía pero nos dijeron que no había móviles y le trajimos en moto”.

Horas atrás dos mujeres fueron detenidas por el ataque a Gómez, en el barrio ex Coca Cola. Las aprehendidas son Alicia Mónica Méndez de 41 años, concubina de Víctor Oscar Moreira, alias “Titilo” y su hija Itatí Lorena Moreira de 24 años, por tentativa de homicidio.