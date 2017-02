Cuando parecía que el ex intendente de Paso de los Libres fue “guardado” como posible postulante a suceder a Ricardo Colombi en el sillón de Ferré, Eduardo Peteco Vischi, inició un proceso de rápida resurrección. Su gestión de 8 años al frente de un municipio del interior, sumado a sus 46 años de edad, lo ubican a Vischi, como la figura que más encaja para compulsar con Carlos Mauricio Espínola, el recientemente ungido candidato del justicialismo que primerea en todas las encuestas.

El ex medallista olímpico tiene 45 años, uno menos que Peteco y también se desempeñó como jefe comunal, en este caso de la ciudad de Corrientes. La estirpe municipalista de Ricardo Colombi, no dejan muchos espacios a las dudas, solo un convencido Sergio Moises Flinta y la ansiedad de Gustavo Valdés, se ilusionan con igual posibilidad que el libreño. Pero el peso, la altura y la edad generacional lo ponen a Vischi dentro del cuadrilátero para combatir con Camau en una reñida batalla electoral que seguramente se desarrollara en septiembre próximo.

La vicegobernación por el momento cae de madura: Gustavo Canteros puede repetir en el cargo por su buen posicionamiento ante la sociedad. Los sondeos de opinión así lo están demostrando. El otrora gremialista está por encima de los demás aspirantes.