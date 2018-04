Aumento insostenible

Asoma otro “tarifazo” en la luz

mientras la gente puede estallar

Se diseña el próximo tarifazo de la energía eléctrica, que oscilará entre el 50 y 55 por ciento. La gente puede estallar de bronca. La suplica del presidente Mauricio Macri por televisión para que las provincias retiren sus impuestos de la factura de luz, no alcanza a Corrientes. La DPEC está exenta de pagar tributos locales según establece el Código Fiscal de la provincia. Según puntualizó el diputado justicialista, Martín Barrionuevo, “si pagaste 2.100 vas a pagar casi 3.100 por mes a igual consumo, mientras Ricardo Colombi defiende al ministro Aranguren, cuando debiera defender a los correntinos”. “El incremento está muy clarito en la Resolución 150 del 7 de marzo de 2018 de la DPEC, publicada en el Boletín Oficial del último 16 de abril, aunque escondieron los datos técnicos con el argumento de la Complejidad que representa la transcripción de los Cuadros Tarifarios”, indicó el legislador justicialista para aseverar que la información no está disponible, más allá que se anuncie que está disponible en el Archivo del Boletín Oficial. “No hay dudas que es un tarifazo oculto”, arremetió Barrionuevo para castigar que “en dos años y medio, la luz en corrientes subió 400% en promedio” (ver cuadro comparativo). No hay dudas que los correntinos que pagan el tarifazo más alto de la historia aplicado por la Dirección Provincial de Energía (DPEC).

Macri les pidió ayer a los gobernadores e intendentes que eliminen los impuestos que cobran en el servicio de luz y, con ello, prometió que los argentinos pagarán menos por las facturas de energía, infelizmente en el artículo 134 del Código Fiscal, exceptúa a la DPEC del pago de estos tributos.

Las facturas de la correntina DPEC no pagan impuestos provinciales como Ingresos Brutos, por ejemplo, y tampoco tasas municipales por servicios de control de medidores y tableros. No cobra estos tributos para ninguna de sus tarifas: residencial, comercial ni industrial. Así lo confirma un informe publicado por la secretaría de Energía de la Nación, que muestra un cuadro en el que la tarifa de la DPEC aparece con 0 (cero) en tributos municipales y provinciales.

Trascendió este lunes en Corrientes que desde el bloque de diputados del PJ presentarían un pedido de exención para que las cooperativas eléctricas dejen de tributar Ingresos Brutos.

El gobernador Gustavo Valdés, siguiendo a pie juntillas el libreto de Cambiemos, expresó un triste descargo antes de viajar a Buenos Aires a pedir clemencia por el tarifazo que “si bien las tarifas han crecido y eso tiene impacto” en la provincia, durante el kirchnerismo ya recibían tarifas altas, “al contrario de lo que pasaba en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que eran los sectores más subsidiados de la Argentina”. Tristísimo.

Cargo fijo y alumbrado

En Corrientes, la Provincia cobra un cargo fijo, que es de 127 pesos por el solo hecho de brindar el servicio, y el Municipio de la Capital un monto de 116 pesos por alumbrado público. En el interior de Corrientes existen cooperativas eléctricas que proveen servicios en escasos lugares. Estas cooperativas, a diferencia de la DPEC, pagan el 3,5 por ciento por de Ingresos Brutos. En ese caso, una eliminación del impuesto también sería insignificante para los correntinos del interior porque representaría una baja de apenas 35 pesos por mes por cada 1.000 pesos que pagan.