¿Se viene Sananez?

Asoma el interior en el

recambio del peronismo

El justicialismo de Capital complicado ante la arremetida de los intendentes del interior, sobre todo, aquellos que derrotaron al radicalismo en sus comunas, municipios que por algunos años fueron bastiones electorales del gobierno de Ricardo Colombi.

Días atrás se supo que el jefe comunal saliente, Fabián Ríos, ya inició un derrotero de charlas anunciando su interés por volver a presidir el partido a nivel provincial. Ni el muerto todavía se enfrió, que ya salió a buscar pista donde aterrizar de urgencia.

Rubén Pruyas, es otro de los que intentará buscar igual pedestal. A ambos, el próximo de 10 de diciembre se le acaba la beca pública, aunque los dos mientras tanto, pueden oficiar de asesores de sus legisladores amigos para mantener el salario estatal para sus gastos corrientes. En la nación ya no gobiernan aquellos conocidos que le tiraban un buen salvavidas económico. Ahora hay que empezar a sacar de sus bolsillos, y de los negocios que fueron armando cuando ostentaron el poder.

El nombre de Tata Sananez, el reelecto jefe comunal de Santa Lucía, sería por capacidad de dialogo y estirpe peronista, la persona a quien no solo la liga de intendentes, sino un amplio sector del PJ Capital apuntalaría para conducir los destinos del justicialismo correntino en periodo de resurrección. Siempre y cuando la idea sea peronizar al partido como viene asomando también la coyuntura a nivel país. Asimismo el liderazgo aliancista que está asumiendo Víctor Cemboraín, amigo de Sananez, ya es incontenible. El grandote mercedeño es el único que le hizo morder el polvo de la derrota a Colombi en su tierra, y lo peor del caso, con la fusta bajo el brazo y solo al trotecito, sumado a estar proscripto con un fallo vergonzoso del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Un dato no menor: tanto Sananez como Cemborain, usaron un discurso duro contra sus opositores. Como se dice en la jerga ciudadana, jamás se achicaron. La actitud de dureza de ambos, muy similar al del propio Ricardo Colombi, les valió un cómodo triunfo. Algo que sin dudas el PJ debe anotar para sus próximas campañas. La “onda paz y amor” no funciona por el momento en la idiosincrasia de los correntinos, que aprueban más la figura parca y tosca del actual mandatario provincial, con pinceladas de valentía.

Los capitalinos están incomodos, no pueden esconder su preocupación pero el mote de “ganadores” que las propias bases les colocaron a los jefes comunales del interior, ya es difícil que se lo saquen. Ellos al final de cuenta, le dieron las únicas alegrarías a un justicialismo que viene castigado desde hace más de 40 años.

El armado ya no va a salir de Capital

“Se puso el ego por encima de lo colectivo, y por eso perdimos”, dijo Tata Sananez días atrás en declaraciones a radio Sudamericana. Las declaraciones del intendente de Santa Lucia pasaron desapercibidas en los oídos de la dirigencia de la Capital. “No voy a salir a buscar culpables pero si es un indicio que las cosas no funcionaron”, dijo Sananez en su oportunidad para alentar la posibilidad que el futuro formato partidario surja “desde el interior hacia la Capital”. Sostuvo también que le faltó fuerza al discurso de Camau y que “el punto de inflexión de haber tenido esta serie de derrotas fue haber decidido unilateralmente votar el 4 junio”, refiriéndose a la decisión de Fabián Ríos.

En coincidencia con varios dirigentes, “tenemos que hacer una gran autocritica”. “Con Víctor –Cemboraín- queremos promover esta idea desde el interior hacia la ciudad Capital”.

Sobre el distanciamiento entre Ríos y Espínola, indicó que “a lo mejor la relación se arregló, con hilo de coser y alambre, pero no sirve; cuando vas a enfrentar al gobernador que se las sabe muy bien, tenía que ser una gran obra entre todos los justicialistas, tenía que encontrarnos trabajando en conjunto”. “Nosotros tenemos un armado más horizontal que el del poder del gobierno provincial que es verticalista; cuando hay horizontalidad hay que escuchar todas las voces”, advirtió para reconocer que “con Cemboraín somos cabrones pero nos ponemos el trabajo en el lomo y eso la gente ve y lo respeta. No soy de cortar cabezas, simplemente decirle que el formato de armado ya no va a salir de Capital eso lo vamos a promover nosotros desde el interior”.

Tincho Ascua

Darle al afiliado la opción de elegir

“Hay que darle la opción al afiliado de elegir sus autoridades”, sostuvo el intendente electo de Paso de los Libres, Martín Ascúa, para reclamar una reunión del Congreso Provincial. Insistió que “es extremadamente importante que haya elecciones internas”.

“Tenemos la obligación de replantearnos un montón de cuestiones para seguir siendo opción de Gobierno”, aseveró el joven Ascua quien derrotó al radicalismo en tierra de Peteco Vischi. “Necesitamos darnos el debate que nos merecemos”, puntualizó el próximo jefe comunal libreño en declaraciones a radio sudamericana para detallar que “cada uno sabrá las responsabilidades que le tocan”.

“el Congreso partidario es importantísimo pero el afiliado viene pidiendo internas y veo extremadamente necesario llamar a elecciones”, concluyó.