Arrocera Adecoagro extraerá menos agua, pero seguirá matando peces

Ahora la arrocera Adecoagro se comprometió a extraer menos agua del Corriente. Y recién, luego de los informes periodísticos y las denuncias por las redes sociales, el ICAA fiscalizará la zona que va desde Perugorría a Esquina. Antes de la difusión de los videos y fotos, que mostraban como la multinacional succionaba a diestra y siniestra el caudal de unos de los ríos más importantes de la provincia, el organismo de contralor miró absolutamente para otro lado. La firma de Mariano Bosch, ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri, reconoció que solo estaban en funcionamiento 3 bombas y se comprometió a parar una de ellas, aunque las imágenes viralizadas mostraban a 7 trabajando a todo vapor. El dato que no se tuvo en cuenta, es que en la succión, fueron arrastrados durante todo este tiempo los alevinos de la fauna íctica del río Corriente. En su cauce, la variedad de peces nada aguas arriba para desovar. Esa mortandad no fue calculada, ni resguardada. Ahora ya es muy tarde. Sufrieron el bajo nivel de agua, producto de la extracción de las arroceras y como también el arrastre de las bombas. La ironía y lo más triste, es que los productores más pequeños festejan el compromiso asumido por la poderosa ADECOAGRO, la que en estos momentos tiene cargado sus reservorios para aguantar la sequía, cuando nunca buscó invertir en perforaciones, como otra alternativa más sustentable y ambientalista. Se observa que el ICAA no hizo su labor de poder de policía, y sus autoridades son pasibles de incumplimiento en los deberes de funcionario público. El desastre ocurrió en campos de Perugorría, a la altura de Paso López. La palabra ahora la tienen los Fiscales en turno de la Justicia de Corrientes. Uno de ellos ya empezó actuar, pero en otro episodio distinto.