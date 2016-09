Boca le ganó 3 a 0 a Belgrano en la Bombonera, en un cotejo que tuvo como árbitro a Germán Delfino. Los goles los anotaron Carlos Tevez, Cristian Pavón, de tiro libre, y Frank Fabra. Carlitos fue expulsado a los 35′ por insultar al árbitro.

De esta manera, el Xeneize sumó su primer triunfo en el campeonato, tras la caída en el debut ante Lanús. Por su parte, el Pirata acumula dos caídas consecutivas, ya que venía de perder ante Independiente en la primera jornada como local.

Tevez perdió la cabeza al reclamarle a Germán Delfino por una falta sobre Lema que sancionó y le generó la amarilla. Tevez insultó al árbitro, éste lo escuchó y le mostró la roja de manera directa.

CÓRDOBA

River puso punto final al invicto de Talleres

En un estadio Mario Alberto Kempes copado por más de 50 mil almas, River se quedó con un valioso triunfo ante Talleres de Córdoba. El equipo de Marcelo Gallardo se impuso por 1-0 en el partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de Primera División y le cortó al local una seguidilla de 40 partidos sin caídas.

El gol para la visita iba a llegar tras un córner, Driussi se quedó con la pelota en el área y sacó un disparo que el arquero desvió. Pero, en el rebote, apareció el ecuatoriano Arturo Mina para hacer su debut en la red con la camiseta del “Millonario”. El gol desconcertó al local, que perdió en prolijidad y en orden. Todo se complicó aún más para “La T” cuando su referente dentro del campo de juego, Pablo Guiñazú, se fue expulsado a los 31′ por doble amarilla. Talleres se quedó con nueve jugadores en tiempo de descuento. Fernando Godoy vio la roja por una placha sobre D’Alessandro y sepultó las ya escasas chances del equipo de Kudelka de llegar al empate. River es uno de los líderes del certamen, con dos victorias en dos fechas, y en la próxima jornada será local ante San Martín de San Juan.

TAMBIÉN PUNTERO

Newell’s le ganó a Tigre

En un partido que tuvo el foco puesto no solo en el campo de juego, sino también en las tribunas, Newell’s se quedó el triunfo ante Tigre por 1-0. El encuentro, válido por la segunda fecha del torneo de Primera División, se disputó en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en medio de un estricto operativo de seguridad debido a feroz interna de la barra del elenco rosarino. Newell’s intentó aprovechar el error de su rival para irse en ventaja al descanso, pero falló en la resolución de las jugadas. Maxi Rodríguez lo tuvo a los 44′, pero Ibáñez ganó en el mano a mano, y a Scocco le quedó una pelota en el área ya en tiempo de descuento, pero el delantero definió de volea por arriba del travesaño. Aunque no es habitual en el fútbol, Newell’s se llevó el premio al esfuerzo y, sobre los 29′ de la segunda parte, marcó el gol del triunfo. Isnaldo mandó un centro por lo bajo desde la izquierda, la defensa de Tigre no puedo rechazar y Mauro Formica empujó al gol. “La Lepra” consiguió así su segunda victoria consecutiva, tras haber vencido a Quilmes en el debut, y es uno de los líderes del certamen, con puntaje ideal. En la próxima fecha visitará a Sarmiento en Junín.

DOBLETE DE PAVONE

Vélez derrotó a Rosario Central

Vélez Sarsfield, con dos goles de Mariano Pavone, venció por 2 a 0 como local a Rosario Central, en un encuentro válido por la segunda fecha del Campeonato de Primera División. El equipo de Christian Bassedas logró sus primeros puntos en el certamen tras la caída 2-0 en el estreno ante Gimnasia La Plata, mientras que Central reúne un solo punto.

Vélez, que no ganaba desde la decimocuarta fecha del torneo pasado con 1 a 0 como local ante Colón (con gol de Pavone), enfrentará en la próxima fecha a San Lorenzo como visitante. De hecho, los hinchas recordaron la cita con el clásico: “¡El domingo cueste lo que cueste, tenemos que ganar”. En tanto, Central recibirá a Patronato de Entre Ríos.