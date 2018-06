Francia derrotó 4-3 a Argentina en el partido que abrió los cuartos de final de la Copa del Mundo. Los europeos se pusieron en ventaja con un tanto de penal de Antoine Griezmann, pero Ángel Di María y Gabriel Mercado dieron vuelta el tanteador para la Albiceleste. Sin embargo, Benjamin Pavard y Kylian Mbappé -por duplicado torcieron la historia para los suyos. Sergio Agüero descontó sobre la hora. La tarde en Kazán no comenzó bien para Argentina. Kylian Mbappé expuso a la defensa argentina con dos corridas, una terminó con una falta y posterior tiro libre en el travesaño de Antoine Griezmann y otro con una infracción adentro del área de Marcos Rojo. El propio Griezmann puso arriba en el tanteador a los galos desde los 12 pasos. El conjunto de Jorge Sampaoli estaba para el cachetazo y, sin una referencia de ataque, se le hizo difícil tener peso arriba. Recién a los 27 minutos de la primera etapa, generó riesgo a través de una escalada de Gabriel Mercado, quien pisó el área rival pero no terminó bien. Mbappé seguía enloqueciendo con su aceleración a sus oponentes, que la pasaron mal de principio a fin. Pero antes de irse a los vestuarios hubo un rayo de ilusión: Ángel Di María a todos los albicelestes con un espectacular bombazo desde afuera del área e igualó. Lo anímico repercutió en los 22 futbolistas y quizás por eso Argentina se encontró con la victoria parcial en el amanecer del complemento. Un remate de Lionel Messi fue desviado oportunamente por Gabriel Mercado y descolocó al arquero Hugo Lloris. Messi es derribado por Umtiti, su compañero en Barcelona. Sin embargo, a la Selección no le duraría mucho el dulzor. Un tanto maravilloso de Benjamin Pavard dejó sin chances a Franco Armani, quien voló y se estiró pero no llegó. E instantes después, la gran figura del partido apareció otra vez en acción. Mbappé maniobró adentro del área y definió de zurda ante una floja respuesta de Armani. Argentina sintió el golpe y recibió uno más: Francia salió rápido de contragolpe y Mbappé fue letal con su definición. Sampaoli, que había puesto en el entretiempo a un Federico Fazio que no dio seguridad (al igual que el reemplazado Rojo), mandó a la cancha a Sergio Agüero y Maximiliano Meza. Francia sacó el pie del acelerador y optó por abocarse a la tenencia del balón. En los últimos segundos, el Kun anotó de cabeza y dio cifras definitivas al cotejo. Igualmente, la historia estaba sentenciada.