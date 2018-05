El Gobierno está convencido de que este año la Argentina será invitada formalmente a integrar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el selecto club de países desarrollados cuyo ingreso está limitado a los pocos que pueden cumplir sus exigentes requisitos. Son momentos decisivos en los que el equipo de Mauricio Macri está pendiente de una decisión que puede conocerse en cualquier momento. Ayer, el consejo de embajadores ante el organismo se reunió, pero no definió qué grupo de países estarán en el proceso de ingreso. Sin embargo, la Casa Rosada mantiene la expectativa de que en el encuentro ministerial del jueves próximo haya noticias. “La semana que viene puede haber más claridad”, dicen cerca de la comitiva oficial, que viajará el miércoles a París. La “certeza” que admiten tener en el Gobierno se basa en que la Argentina ya cuenta con el apoyo explícito de los 36 países miembros del organismo. Lo que debe definirse todavía no depende de nuestro país, dicen, sino de que los Estados miembro lleguen a un acuerdo acerca de si se invita a nuevos aspirantes y, en ese caso, a cuáles. La Argentina no es el único que presentó la solicitud de adhesión. También esperan una definición Perú, Brasil, Rumania, Bulgaria y Croacia.