Argentina fue medalla de bronce en el U18 disputado en Canadá. Los pibes argentinos celebran la medalla de bronce en el FIBA Américas U18. La selección nacional venció a Puerto Rico 87-79 y se subió al podio. El albiceleste no tuvo un buen juego, excesivos vaivenes en la primera parte, donde llegó a perder por 15 pts. Así y todo, volvió a levantar vuelo en defensa, donde Caffaro con 21 pts, y los cierres de Giordano (21) y Marcos (20) fueron letales para llevarse la victoria. El comienzo fue trabado y muy defensivo. Argentina apostó por Marcos y Giordano para arrancar el juego, y sumarse a Caffaro para darle juego y protagonismo. El interno fue importante para rebotear, y ser eje cerca del poste. Puerto Rico sin espacios, bien contenido, y cometiendo errores ofensivos. El partido con poco gol, apenas 4-2 en tres minutos, y los dos trabajando mucho cada ataque. De a poco ambos se colocaron más agresivos en su andar. Argentina fue fuerte al aro, aunque comenzó con poca efectividad, y complicaciones para hacerse de su rebote. Puerto Rico, con un elenco muy atlético puso en problemas a los chicos. Argentina sin gol, desconectado, y el caribeño se lo hizo pagar caro. Un parcial demoledor de 13-0 con 3-3t3 consecutivos (2 Placer, 1 Santiago) para estirar las ventajas en un abrir y cerrar de ojos. Argentina sin ideas, bien contenidos en zona, lo ajustaron con trap en la primera línea, y Puerto Rico pudo correr. Un par de aleey opp consecutivos, y Caffaro que insistió sin pasar la bola. Ruesga cortó el pésimo momento con un bombazo, y luego Marcos con un doble y falta (21 – 13), achicó a la fuerza. Puerto Rico manejó el cierre, aunque Argentina defendió bien un par de bolas, y pudo volver a anotar. El propio Marcos se anotó con un bombazo, pero todo a cuenta gotas dentro de un momento de desconexión e indecisiones del equipo. Puerto Rico terminó 23 – 16 arriba. Puerto Rico mantuvo su dominio en el juego. Marcos tiró del carro para Argentina, pero el resto prácticamente no participó. Caffaro siguió anulado, y lanzando muy incómodo siempre sin descargar. El boricua sumamente efectivo a larga distancia. Argentina no pudo cortar el juego de pases del rival, y Puerto Rico aplicó un par de triples para distanciarse sin problemas (33 – 20). Argentina fue una sombra en juego y defensa, y no lució tan concentrada como en el juego de ayer ante EEUU. La defensa zonal del rival fue clara, Giordano completamente torcido en su ofensiva, y el equipo pasando poco y lento el balón. Puerto Rico muy concentrado, sólido en su juego, y en un contragolpe pudo extender a +15 (39 – 24) la ventaja.