La Selección argentina tuvo una floja presentación en Moscú y solamente logró igualar 1 a 1 ante el debutante Islandia en el Estadio del Spartak Moscú. Los de Jorge Sampaoli, que integran el Grupo D junto a Croacia y Nigeria, decepcionaron en su estreno en Rusia 2018. Sergio Aguero abrió el marcador, mientras que Alfred Finnbogason emparejó las acciones. Lionel Messi erró un penal en el complemento. Con la pelota como principal aliada para intentar encontrar cómo romper el cerrojo que propone el conjunto europeo, a los dirigidos les costó Jorge Sampaoli les costó encontrar los caminos y las primeras situaciones de peligro llegaron gracias a dos tiros libres. En ambas ejecuciones de Lionel Messi, la primera no terminó en gol porque Nicolás Otamendi no llegó a impactar con precisión el balón. En la segunda, en cambio, una palomita de Nicolás Tagliafico pasó cerca del palo derecho del arquero HannesThór Halldórsson. Los dirigidos por Heimir Hallgrímsson, en cambio, casi abren el marcador antes del cuarto de hora tras un grave error en la salida del equipo. Marcos Rojo le dio un mal pase a Wilfredo Caballero. El balón le quedó a Birkir Bjarnason, quien despilfarró una chance inmejorable con el arco a su merced. Con el correr de los minutos, la supremacía de la Albiceleste era cada vez más evidente e insinuó en dos ocasiones mediante dos muy buenos disparos desde afuera del área que tuvieron unas correctas respuestas del ‘1’ rival. Tras tanto buscar, finalmente logró romper la resistencia adversaria con un fortísimo remate de Sergio Agüero en el medio del área. El Kun giró y no perdonó a Halldórsson. Pero la alegría duró unos escasos minutos para los de Messi y compañía. Wilfredo Caballero tuvo una muy floja salida y dejó mal parada la defensa para que Alfred Finnbogason saque provecho del error e iguale rápidamente.

El tanto de los Vikingos terminó siendo un golpe duro para los albicelestes, quienes salvo un intento a colocar de Lucas Biglia que se fue bastante desviado nunca más estuvo cerca de crear peligro. Los islandeses, fieles a su libreto, mantuvieron las líneas bien cerradas y casi le sacan rédito a los pocos avances que tuvieron. La polémica del primer tiempo giró alrededor de la decisión que tomó el árbitro polaco Szymon Marciniak de no cobrar penal a favor de Argentina tras un desborde de Eduardo Salvio que impactó directo en el brazo del defensor Ragnar Sigurdsson.