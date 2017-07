Aranduroga perdió en casa

Por el Regional NEA, Aranduroga perdió en casa ante el puntero CURNE. El equipo de Resistencia venció 42-31 a Aranduroga, que no pudo aprovechar su localia para reducir la brecha con el líder absoluto que tiene el Regional de Clubes del NEA de rugby, al cabo de la novena fecha. Los “universitarios” salieron a imponer condiciones y a partir de una mejor obtención pudo volcar las acciones al terreno rival. No hizo pie en defensa Aranduroga, que incurrió en algunos penales que fueron capitalizados por Salgado. El dominio de CURNE fue tan abrumador que a los 15 minutos de juego ya ganaba 20­3 merced a los tries concretados por Troiano y Aleman. Habrá que reconocerles a las “cebras” su poder de reacción porque con el liderazgo en cancha de Haman descontó con las conquistas de Reyes y Provasi en un lapso de apenas 3 minutos. Sendos goles de González lo pusieron a tiro al local. Salgado frenaría la estampida rival con un drop para darle tranquilidad a CURNE yendo 23-17 arriba al descanso.