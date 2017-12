ARA San Juan

Un “vidente” sabe dónde está

El papá de un tripulante dijo que un vidente sabe dónde está el ARA San Juan. En medio del dolor e incertidumbre, Faustino Arjona, el padre de Ramiro, uno de los salteños que integran la tripulación del submarino perdido ARA San Juan, dijo que un vidente le reveló que los 44 tripulantes están vivos y le señaló dónde estarían. Arjona comentó que, en medio de la desesperación, se entrevistaron con un vidente, llamado Alejandro, que los habría ayudado a determinar cuál sería la posición del submarino y les aseguró que están con vida. “Si le cuento no me va a creer, pero mi nuera viajó espiritualmente, llegó hasta el ARA y vio a mi hijo. Lo agarró y hablaron”, relató el hombre. Se contactaron con el capitán Actis y gracias a la insistencia lograron que los reciba: “El vidente mostró en un mapa le mostró la posición del submarino. El capitán miró y nos dijo que estuvieron a 30 millas de ese lugar y que la ubicación no está dentro del radio de búsqueda. Fue tan preciso el hombre que hasta le indicó que están a 700 metros de profundidad”.